Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу Рабйо

Рабйо залишиться у Ювентусі

Манчестер Юнайтед вирішив відмовитися від можливості підписати хавбека Адріана Рабйо.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Причиною відмови називаються запити гравця щодо зарплати.

Мати француза Вероніка, яка виступає в ролі його агента, запросила у "червоних дияволів" угоду терміном на 3 роки із зарплатою 10 млн євро на рік після сплати податків. Також вона вимагала підписний бонус у розмірі 10 млн євро. МЮ дізнавшись вимоги, одразу ж вийшов із переговорів.

На тлі отриманої відмови півзахисник вирішив продовжити кар'єру в Ювентусі.

У минулому сезоні Рабйо провів за Ювентус 48 матчів, в його активі 11 голів та 6 асистів.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може виручити близько 260 млн фунтів з продажу гравців.