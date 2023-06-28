Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу Рабйо

Джерело - sport.ua.
Манчестер Юнайтед вирішив відмовитися від можливості підписати хавбека Адріана Рабйо.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Причиною відмови називаються запити гравця щодо зарплати.
Мати француза Вероніка, яка виступає в ролі його агента, запросила у "червоних дияволів" угоду терміном на 3 роки із зарплатою 10 млн євро на рік після сплати податків. Також вона вимагала підписний бонус у розмірі 10 млн євро. МЮ дізнавшись вимоги, одразу ж вийшов із переговорів.
На тлі отриманої відмови півзахисник вирішив продовжити кар'єру в Ювентусі.
У минулому сезоні Рабйо провів за Ювентус 48 матчів, в його активі 11 голів та 6 асистів.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може виручити близько 260 млн фунтів з продажу гравців.