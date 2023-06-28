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Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу Рабйо

Рабйо залишиться у Ювентусі
Сьогодні 13:52 242 0
Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу Рабйо
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Рабйо, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

Манчестер Юнайтед вирішив відмовитися від можливості підписати хавбека Адріана Рабйо.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Причиною відмови називаються запити гравця щодо зарплати.

Мати француза Вероніка, яка виступає в ролі його агента, запросила у "червоних дияволів" угоду терміном на 3 роки із зарплатою 10 млн євро на рік після сплати податків. Також вона вимагала підписний бонус у розмірі 10 млн євро. МЮ дізнавшись вимоги, одразу ж вийшов із переговорів.

На тлі отриманої відмови півзахисник вирішив продовжити кар'єру в Ювентусі.

У минулому сезоні Рабйо провів за Ювентус 48 матчів, в його активі 11 голів та 6 асистів.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може виручити близько 260 млн фунтів з продажу гравців.

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