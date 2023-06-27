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Манчестер Юнайтед може виручити близько 260 млн фунтів з продажу гравців

Манчестер Юнайтед може виручити близько 260 млн фунтів з продажу гравців Манчестер Юнайтед може виручити близько 260 млн фунтів з продажу гравців
Сьогодні 11:15 316 0
Манчестер Юнайтед може виручити близько 260 млн фунтів з продажу гравців
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед влітку може поповнити свій трансферний бюджет на 260 мільйонів фунтів, продавши декількох футболістів команди.

Про це повідомляє Daily Mail.

За даними джерела, клуб розглядає варіанти з трансферами мінімум 7 футболістів.

В першу чергу йдеться про виконавців, які не потрібні тренерському штабу – Алекс Теллес, Ерік Баї та Брендон Вільямс.

Однак манкуніанці також готові розпрощатися з Джейдоном Санчо за 45 мільйонів фунтів та Антоні Марсьялем за 25 мільйонів.

Також, МЮ готовий відпустити Гаррі Магвайра та Скотта Мактомінея, якщо надійдуть пропозиції у 40 мільйонів фунтів.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед цікавиться півзахисником Ювентуса.

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