Манчестер Юнайтед може виручити близько 260 млн фунтів з продажу гравців

Джерело - tribuna.com.
Манчестер Юнайтед влітку може поповнити свій трансферний бюджет на 260 мільйонів фунтів, продавши декількох футболістів команди.
Про це повідомляє Daily Mail.
За даними джерела, клуб розглядає варіанти з трансферами мінімум 7 футболістів.
В першу чергу йдеться про виконавців, які не потрібні тренерському штабу – Алекс Теллес, Ерік Баї та Брендон Вільямс.
Однак манкуніанці також готові розпрощатися з Джейдоном Санчо за 45 мільйонів фунтів та Антоні Марсьялем за 25 мільйонів.
Також, МЮ готовий відпустити Гаррі Магвайра та Скотта Мактомінея, якщо надійдуть пропозиції у 40 мільйонів фунтів.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед цікавиться півзахисником Ювентуса.