Провальний перший тайм, заміни Реброва та джокер Циганков: підсумки матчу Пн. Македонія - Україна

Джерело - Чемпіон.

Збірна України напередодні здобула вольову перемогу над командою Північною Македонії у виїзному матчі кваліфікації Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва поступалися після першого тайму, але зуміли переломити хід поєдинку та здобути перші очки.

Перший тайм

Тренерський штаб не став нічого вигадувати й змінювати стартовий склад у порівнянні з товариською грою проти Німеччини (3:3). І перші 45 хвилин офіційного матчу для Реброва на чолі збірної виявились провальними - команда виглядала інертною та не змогла запропонувати складних задач, узагалі не змогла нічого запропонувати. А македонці забили, причому двічі. Спочатку головний арбітр Лукас Фендріх після перегляду VAR призначив пенальті за гру рукою Матвієнка - Барді вивів господарів уперед. А за 9 хвилин Ельмасу вдався феноменальний обвідний удар метрів із 20 - 2:0.

Заміни Реброва

Як показав другий тайм, тренерський штаб Реброва знав і розумів, як виходити з критичної ситуації. Зі стартових секунд другого тайму з'явилися Ванат (замість Довбика) і Конопля (замість Тимчика) - гравці, які відіграли ключову роль у камбеці. До слова, першого подібного за 23 роки - у відборі на Мундіаль 2000-го року українці в гостях перемогли Вірменію, поступаючись - 0:2.

До слова, Тимчик і Довбик, зі слів керманича, не увійшли в гру. "Так буває", - зазначив Ребров на післяматчевій пресконференції.

Також слід відзначити невиразну гру Ярмоленка, хоча навряд чи можна висловлювати претензії капітану, його роль на полі переоцінити важко.

Ніколи не сумнівайтеся в Мудрику

Саме це сказав сам вінгер Челсі у флешінтерв'ю після гри. Напевне, Михайло зіграв поки найкращий матч у футболці збірної (дві гольові передачі та звання найкращого гравця), а його пас на Циганкова - вишенька на торті.

Невдаха Матвієнко

Як і в грі з Німеччиною, центральний захисник Шахтаря знову "привіз" гол у власні ворота. Цього разу, щоправда, помилка не така очевидна - гра рукою у власному штрафному майданчику, яка призвела до пенальті у ворота Трубіна.

Є відчуття, що найближчим часом у грі з менш майстерним суперником, Ребров спробує зіграти в три центральні захисники. Таку схему керманич досить успішно використовував у Динамо, щоб "заховати" недоліки центральних оборонців.

Циганков

Вінгер Жирони забив десятий гол за збірну України, більше тільки у восьми футболістів в історії національної команди. Також на рахунку Циганкова гольовий пас на Забарного. Форма ексфутболіста Динамо вражає, у грі з Німеччиною півзахисник відзначився дублем. Зазначимо, у двох останніх матчах Циганков зіграв не на звичній позиції крайнього хавбека, а відтягнутого форварда. Ефективно.

Як бачимо, перехід Циганкова з Динамо в Жирону пішов на користь як гравцю, так і національній команді.

Перший млинець не гливкий

Попри всі труднощі, дебют Сергія Реброва на чолі збірної - більш ніж вдалий. Команда здобула надважливу перемогу в боротьбі за вихід у фінальну частину Євро-2024, а керманич довів, що вміє тримати хід поєдинку у власних руках.

Далі буде...

Фото Павла Кубанова, УАФ