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Мудрик: Ніколи не сумнівайтеся у мені

Михайло Мудрик прокоментував перемогу над Північною Македонією
Сьогодні 09:09 647 0
Мудрик: Ніколи не сумнівайтеся у мені
#Михайло Мудрик

Гравці збірної України билися до кінця у матчі проти Північної Македонії.

Про це розповів український вінгер Михайло Мудрик.

"Я не знаю, не можу сказати, що вийшли не налаштовані на цю гру. Можливо, трішки десь втома далася взнаки. Але потім, коли зрозуміли, що "або пан, або пропав", то почали діставати запаси, які у кожного були. 0:2 – це ще не вирок, все можливо. Билися до кінця, раді за команду.

– Всі чекали твого проходу. У другому таймі вдалося. Конопля сказав, що ці моменти у вас відпрацьовані дуже добре.

– По-перше, хочу сказати: "Ніколи не сумнівайтеся у мені". По-друге, з Коноплею у нас і за Шахтар були такі моменти. Дуже радий, що він забив гол, опинився у потрібному місці у потрібний час.

– Друга передача – на переможний гол Циганкова. Розкажи про нього.

– Я побачив Ваната і Вітю – потрібно було обрати, де гарніший пас буде, де він буде своєчасний. Побачив, що Ванат не готовий, а Вітя якраз вбігає за спину захисникам. Віддав йому пас у зону, – сказав Мудрик.

Нагадаємо, збірна України з неймовірним камбеком перемогла Північну Македонію у відборі на Євро-2024.

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