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Гра рукою Матвієнка та суперудар Ельмаса: збірна України пропустила двічі за тайм від Північної Македонії - ВІДЕО

Жахлива перша половина гри для "синьо-жовтих"
Вчора 23:04 Андрій Дунець 797 0
Гра рукою Матвієнка та суперудар Ельмаса: збірна України пропустила двічі за тайм від Північної Македонії - ВІДЕО
#Збірна України з футболу, #Микола Матвієнко, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України невдало провела перший тайм матчу 3-го туру кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії.

Наша команда пропустила два сухі голи. Спочатку на 31-й хвилині пенальті після гри рукою Миколи Матвієнка реалізував Еніс Барді.

Відео

А на 39-й хвилині неймовірний удар із далекої відстані виконав Еліф Елмас. Анатолій Трубін не врятував.

Відео

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