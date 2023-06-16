Жахлива перша половина гри для "синьо-жовтих"

Джерело - Чемпіон.

Збірна України невдало провела перший тайм матчу 3-го туру кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії.

Наша команда пропустила два сухі голи. Спочатку на 31-й хвилині пенальті після гри рукою Миколи Матвієнка реалізував Еніс Барді.

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А на 39-й хвилині неймовірний удар із далекої відстані виконав Еліф Елмас. Анатолій Трубін не врятував.

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