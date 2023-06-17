Неймовірна розв'язка у Скоп'є

Джерело - Чемпіон.

Віктор Циганков забив останній гол у ході фантастичного камбеку збірної України в матчі 3-го туру кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії.

"Синьо-жовті" після першого тайму поступалися з рахунком 0:2, але у другій половині зустрічі все перевернулося догори дриґом. Україна гольовими зусиллями Іллі Забарного та Юхима Коноплі зрівняла рахунок уже до 67-ї хвилини, а на 83-й переможний м'яч після суперпередачі з глибини від Михайла Мудрика провів саме Циганков - 2:3.

Відео

Детальніше відео гола

В іншому матчі групи С Англія розгромила Мальту.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua