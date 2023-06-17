Циганков — дев'ятий гравець, який забив 10 голів за збірну України

Ювілейний гол для Віктора Циганкова

Збірна України мінімально перемогла Північну Македонію в 3 раунді кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.

В цій грі голом відзначився Віктор Циганков. Для нього це був десятий результативний удар у футболці національної команди.

Циганков — дев'ятий футболіст, кому вдалось дістатись цієї позначки.

1. Андрій Шевченко (48)

2. Андрій Ярмоленко (45)

3. Євген Коноплянка (21)

4. Сергій Ребров (15)

5. Роман Яремчук (13)

6. Олег Гусєв (13)

7. Сергій Назаренко (12)

8. Євген Селезньов (11)

9. Віктор Циганков (10)

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