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Циганков — дев'ятий гравець, який забив 10 голів за збірну України

Ювілейний гол для Віктора Циганкова
Сьогодні 11:39 199 0
Циганков — дев'ятий гравець, який забив 10 голів за збірну України
Фото - УАФ
#Віктор Циганков

Джерело - football.uа.

Збірна України мінімально перемогла Північну Македонію в 3 раунді кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.

В цій грі голом відзначився Віктор Циганков. Для нього це був десятий результативний удар у футболці національної команди.

Циганков — дев'ятий футболіст, кому вдалось дістатись цієї позначки.

1. Андрій Шевченко (48)
2. Андрій Ярмоленко (45)
3. Євген Коноплянка (21)
4. Сергій Ребров (15)
5. Роман Яремчук (13)
6. Олег Гусєв (13)
7. Сергій Назаренко (12)
8. Євген Селезньов (11)
9. Віктор Циганков (10)

Актуально: Північна Македонія - Україна 2:3: огляд матчу

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