Клюйверт-молодший може стати одноклубником Забарного

Борнмут веде переговори з Ромою щодо можливого підписання Джастіна Клюйверта.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Вишні" мають намір оформити повноцінний трансфер.

Bournemouth are in advanced talks to sign Justin Kluivert from AS Roma. The proposal is for permanent transfer. 🍒 #transfers



Negotiations are progressing with Roma director Tiago Pinto who’s in England this week. pic.twitter.com/3O0RvFFmU5