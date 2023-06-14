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Клюйверт-молодший може стати одноклубником Забарного

"Вишні" мають намір оформити повноцінний трансфер
Сьогодні 17:37 224 0
Клюйверт-молодший може стати одноклубником Забарного
Фото: Getty Images
#Борнмут, #Джастін Клюйверт, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Борнмут веде переговори з Ромою щодо можливого підписання Джастіна Клюйверта.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Вишні" мають намір оформити повноцінний трансфер.

Нагадаємо, Забарний приніс Динамо пристойний бонус за подвиг Борнмута в АПЛ.

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