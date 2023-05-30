Ілля вже давно не є гравцем киян, але досі приносить користь для рідного клубу

Джерело - Динамо Киев Inside.

За одним із пунктів трансферної угоди по Іллі Забарному, київське Динамо отримає від Борнмута 500 000 фунтів стерлінгів за те, що "вишні" зберегли прописку в Англійській Прем'єр-лізі на наступний сезон.

Про це повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside.

"Такі самі виплати можуть відбутися і в наступних двох сезонах за аналогічних умов", - додає джерело.

Різні джерела оцінюють трансфер 20-річного захисника, який переїхав до Англії в січні цього року, рекордними для киян 26.7 млн євро, хоча Transfermarkt залишає Іллю на 4-му місці, оцінюючи перехід у 22.7 млн євро.

Нагадаємо, Борнмут заздалегідь забронював собі місце в АПЛ на наступну кампанію, завершивши чемпіонат на 15-му місці з 39 очками. Сам Забарний зіграв небагато (5 виходів на поле), позаяк довго відновлювався від травми, отриманої ще в Україні.

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