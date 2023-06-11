Спеція Коваленка зіграє з Вероною за право залишитись у Серії А

Команди зіграють додатковий матч за місце у чемпіонаті Італії

Джерело - Чемпіон.

У матчі плей-оф за право залишитись у Серії А Спеція українця Віктора Коваленка зіграє з Вероною.

За підсумками 38 турів Серії А Верона та Спеція мали однакову кількість очок (по 31) і через це зіграють додатковий матч.

Гра відбудеться на стадіоні Читта-дель-Тріколорі у Реджо-нель-Емілії.

Чемпіонат Італії - Серія А

Плей-оф, 11 червня

21:45 Спеція - Верона

Відзначимо, що починаючи з 2022 року, у регламент Серії А внесли нове правило, за яким передбачається, що команди, які претендують на чемпіонство чи збереження місця в еліті, мають грати додатковий матч у разі рівності очок. Нове правило Серії А не враховує ані показники різниці м'ячів, ані особисті зустрічі між командами по ходу сезону.

Нагадаємо, у 38 турі Серії А Спеція поступилась Ромі, а Мілан переграв Верону.