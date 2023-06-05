Рома перемогла Спецію, Ювентус здолав Удінезе: результати матчів 38 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

У 38 турі італійської Серії А відбулося шість матчів.

Спеція Коваленка та Верона програли свої матчі в останньому турі Серії А та завершили сезон з однаковою кількістю очок. Це означає, що команди зустрінуться між собою у стиковому матчі за виживання.

Чемпіонат Італії - Серія А

38 тур, 4 червня

Наполі - Сампдорія 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 64 Осімхен, 2:0 - 85 Сімеоне

Аталанта - Монца 5:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Копмайнерс, 2:0 - 45+1 Копмайнерс, 2:1 - 51 Кольпані, 3:1 - 74 Гейлунд, 4:1 - 79 Копмайнерс, 4:2 - 81 Петанья, 5:2 - 90+2 Муріель

Лечче - Болонья 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Банда, 1:1 - 58 Арнаутович, 1:2 - 81 Зіркзе, 2:2 - 88 Оудін, 2:3 - 90+7 Фергюсон

Мілан - Верона 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Жіру (пен), 1:1 - 72 Фараоні, 2:1 - 85 Леау, 3:1 - 90+2 Леау

Рома - Спеція 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 6 Ніколау, 1:1 - 43 Залевський, 2:1 - 89 Дибала (пен)

Українець Віктор Коваленко увесь матч провів на лаві запасних Спеції.

Удінезе - Ювентус 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 68 К'єза

Підсумкова турнірна таблиця: