Уболівальники Вереса не хочуть бачити Маркевича тренером команди

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Вереса роздумує над зміною головного тренера за підсумками сезону 2022/23.

Рівненський клуб не зміг гарантувати собі місце в УПЛ за підсумками матчу з Інгульцем (1:0) і тепер вирушить у стикові ігри, де зіграє із запорізьким Металургом.

Одним із кандидатів на посаду головного тренера рівненського клубу ЗМІ називають Остапа Маркевича, який є клієнтом агентської компанії ProStar Вадима Шаблія.

Фанати Вереса виступили проти такого призначення, на матчі з Інгульцем вивісивши банер із написом: "Верес без Шаблія та Маркевича".