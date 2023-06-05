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Уболівальники Вереса не хочуть бачити Маркевича тренером команди

Уболівальники Вереса не хочуть бачити Маркевича тренером команди
Сьогодні 10:24 571 0
Уболівальники Вереса не хочуть бачити Маркевича тренером команди
#Верес, #Остап Маркевич

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Вереса роздумує над зміною головного тренера за підсумками сезону 2022/23.

Рівненський клуб не зміг гарантувати собі місце в УПЛ за підсумками матчу з Інгульцем (1:0) і тепер вирушить у стикові ігри, де зіграє із запорізьким Металургом.

Одним із кандидатів на посаду головного тренера рівненського клубу ЗМІ називають Остапа Маркевича, який є клієнтом агентської компанії ProStar Вадима Шаблія.

Фанати Вереса виступили проти такого призначення, на матчі з Інгульцем вивісивши банер із написом: "Верес без Шаблія та Маркевича".

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