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Ворскла перемогла Шахтар, СК Дніпро-1 здолав Кривбас: результати матчів 30 туру УПЛ

Сьогодні 17:18 1053 0
Ворскла перемогла Шахтар, СК Дніпро-1 здолав Кривбас: результати матчів 30 туру УПЛ
#Верес, #Ворскла, #Динамо Київ, #Зоря, #Інгулець, #Колос, #Кривбас, #Львів, #Металіст, #Металіст 1925, #Минай, #Олександрія, #Рух, #СК Дніпро-1, #Чорноморець, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У 30-му турі української Прем’єр-Ліги відбулося вісім матчів.

Це останній турі в УПЛ. Перед цим туром залишалося вирішено питання срібного призера, п’ятої команди, що отримає право зіграти в кваліфікації Ліги конференцій та двох команд, які зіграють у перехідних матчах за право залишитися в УПЛ.

СК Дніпро-1 здолав Кривбас та став срібним призером УПЛ. Друге місце дозволило СК Дніпро-1 відібратися до кваліфікації Ліги чемпіонів. Зоря зіграє у Лізі Європи. Динамо та Ворскла гратиме у Лізі конференцій.

Верес та Інгулець будуть грати у перехідних матчах за право залишитися в УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
30 тур, 4 червня

Верес - Інгулець 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 74 Вовченко

СК Дніпро-1 - Кривбас 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 73 Бланко

Колос - Львів 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 28 Велетень

Металіст - Чорноморець 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 76 Юсов, 0:2 - 87 Юсов, 0:3 - 90+2 Хадіда

Металіст 1925 - Динамо 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 20 Рамірес, 1:1 - 38 Габелок

Минай - Зоря 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 8 Русин, 0:2 - 25 Батагов, 0:3 - 57 Русин

Рух - Олександрія 0:0

Ворскла - Шахтар 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Сефері, 2:0 - 50 Павлюк, 2:1 - 80 Бондаренко

Підсумкова турнірна таблиця:

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