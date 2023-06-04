Ворскла перемогла Шахтар, СК Дніпро-1 здолав Кривбас: результати матчів 30 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 30-му турі української Прем’єр-Ліги відбулося вісім матчів.

Це останній турі в УПЛ. Перед цим туром залишалося вирішено питання срібного призера, п’ятої команди, що отримає право зіграти в кваліфікації Ліги конференцій та двох команд, які зіграють у перехідних матчах за право залишитися в УПЛ.

СК Дніпро-1 здолав Кривбас та став срібним призером УПЛ. Друге місце дозволило СК Дніпро-1 відібратися до кваліфікації Ліги чемпіонів. Зоря зіграє у Лізі Європи. Динамо та Ворскла гратиме у Лізі конференцій.

Верес та Інгулець будуть грати у перехідних матчах за право залишитися в УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ

30 тур, 4 червня

Верес - Інгулець 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 74 Вовченко

СК Дніпро-1 - Кривбас 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 73 Бланко

Колос - Львів 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 28 Велетень

Металіст - Чорноморець 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 76 Юсов, 0:2 - 87 Юсов, 0:3 - 90+2 Хадіда

Металіст 1925 - Динамо 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 20 Рамірес, 1:1 - 38 Габелок

Минай - Зоря 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 8 Русин, 0:2 - 25 Батагов, 0:3 - 57 Русин

Рух - Олександрія 0:0

Ворскла - Шахтар 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Сефері, 2:0 - 50 Павлюк, 2:1 - 80 Бондаренко

Підсумкова турнірна таблиця: