Моутінью та Коста залишать Вулвергемптон після закінчення сезону

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Жоау Моутінью та нападник Дієго Коста залишать Вулвергемптон.
Про це повідомив офіційний сайт "вовків"
Контракти гравців діють до кінця сезону і не будуть продовжені.
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Зазначено, що клуб спробує продовжити угоду з Адама Траоре.
Sporting director Matt Hobbs has provided an update on the future of our players whose contracts expire this summer.— Wolves (@Wolves) June 2, 2023
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