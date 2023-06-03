Моутінью та Коста залишать Вулвергемптон після закінчення сезону

Контракти гравців діють до кінця сезону

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Жоау Моутінью та нападник Дієго Коста залишать Вулвергемптон.

Про це повідомив офіційний сайт "вовків"

Контракти гравців діють до кінця сезону і не будуть продовжені.

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Зазначено, що клуб спробує продовжити угоду з Адама Траоре.

Sporting director Matt Hobbs has provided an update on the future of our players whose contracts expire this summer.



🐺🗞 — Wolves (@Wolves) June 2, 2023

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