Моутінью та Коста залишать Вулвергемптон після закінчення сезону

Півзахисник Жоау Моутінью та нападник Дієго Коста залишать Вулвергемптон.

Про це повідомив офіційний сайт "вовків"

Контракти гравців діють до кінця сезону і не будуть продовжені.

Актуально: Барселона готова обміняти Фаті у Вулвергемптон

Зазначено, що клуб спробує продовжити угоду з Адама Траоре.

Sporting director Matt Hobbs has provided an update on the future of our players whose contracts expire this summer.



