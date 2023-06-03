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Моутінью та Коста залишать Вулвергемптон після закінчення сезону

Контракти гравців діють до кінця сезону
Сьогодні 13:53 173 0
Моутінью та Коста залишать Вулвергемптон після закінчення сезону
#Вулвергемптон, #Моутінью, #Дієго Коста, #Адама Траоре

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Жоау Моутінью та нападник Дієго Коста залишать Вулвергемптон.

Про це повідомив офіційний сайт "вовків"

Контракти гравців діють до кінця сезону і не будуть продовжені.

  Актуально: Барселона готова обміняти Фаті у Вулвергемптон

Зазначено, що клуб спробує продовжити угоду з Адама Траоре.

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