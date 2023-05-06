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Барселона готова обміняти Фаті у Вулвергемптон

Сам Фаті не хоче покидати каталонську команду
Сьогодні 15:00 197 0
Барселона готова обміняти Фаті у Вулвергемптон
Фото: Getty Images
#Барселона, #Вулвергемптон, #Невеш

Джерело - Sport.es.

Вулвергемптон звернувся до Барселони з пропозицією обміняти півзахисник Рубена Невеша на вінгера Ансу Фаті.

Про це повідомляє Sport.es.

Англійський клуб пропонує доплатити ще 30 мільйонів євро, а каталонці начебто готові укласти таку угоду. Це дозволить клубу збалансувати фінансове становище для подальших трансферів.

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Сам Фаті не хоче покидати команду, однак Барселона чекає на остаточне рішення 20-річного футболіста.

Його агент працює над пошуком різних варіантів - раніше Жорже Мендешу не вдалося домовитися з топклубами АПЛ.

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