Барселона готова обміняти Фаті у Вулвергемптон

Сам Фаті не хоче покидати каталонську команду

Вулвергемптон звернувся до Барселони з пропозицією обміняти півзахисник Рубена Невеша на вінгера Ансу Фаті.

Про це повідомляє Sport.es.

Англійський клуб пропонує доплатити ще 30 мільйонів євро, а каталонці начебто готові укласти таку угоду. Це дозволить клубу збалансувати фінансове становище для подальших трансферів.

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Сам Фаті не хоче покидати команду, однак Барселона чекає на остаточне рішення 20-річного футболіста.

Його агент працює над пошуком різних варіантів - раніше Жорже Мендешу не вдалося домовитися з топклубами АПЛ.

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