Хаві хотів би бачити Кімміха в складі Барселони

Джерело - Mundo Deportivo.
Півзахисник Баварії Йозуа Кімміх зміг би підсилити склад Барселони.
Про це заявив наставник каталонців Хаві.
"Так. На мене знову будуть злитися клуби, як це зробив спортивний директор Реал Сосьєдада. А ви мене запитуєте знову і знову. Ми говоримо про імена, які мають клуби - Субіменді та Кімміх. Йозуа - супертоп, який фантастично розуміє гру. Так, нам потрібна заміна Бускетсу найвищого рівня, адже йде футболіст, який був у стартовому складі протягом всього сезону.
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Це важливий лідер цієї Барселону, яка виграла Лігу та Суперкубок. Нам потрібен гравець високого рівня на цій позиції, інакше нам буде важко конкурувати наступного року. У Кімміха є контракт, але якщо є якісь відкриті двері, потрібно вести переговори з Баварією", - сказав Хаві.
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