Головне
2 червня Світоліна зіграє проти росіянки Блінкової у третьому колі Ролан Гаррос
Сьогодні 10:59 1229 4
Денвер здолав Маямі в першому матчі фіналу плей-оф НБА
Сьогодні 08:41 292
Драма в Донецьку, лебедина пісня Дніпра та невдалий реванш Шахтаря: український слід у подвигах Севільї в Лізі Європи
Сьогодні 07:00 438
Карпати оголосили про підписання контракту з Маркевичем
Вчора 21:22 1075
Цуренко вийшла до 3 кола Ролан Гаррос через відмову Девіс
Вчора 21:13 1303 1
У ПСЖ підтвердили відхід Мессі
Вчора 15:25 1312
Де можна побачити перший контракт Кличка
Вчора 15:15 15521 2
Коли глибину падіння важко уявити
Вчора 14:46 2372
Тудор вирішив залишити Марсель
Вчора 14:39 563
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Вчора 10:59 287847 6
Прямі трансляції

Хаві хотів би бачити Кімміха в складі Барселони

Тренер Барселони розповів про можливий трансфер Кімміха
Сьогодні 11:38 163 0
Хаві хотів би бачити Кімміха в складі Барселони
Фото: Getty Images
#Баварія, #Барселона, #Кімміх, #Хаві Ернандес

Джерело - Mundo Deportivo.

Півзахисник Баварії Йозуа Кімміх зміг би підсилити склад Барселони.

Про це заявив наставник каталонців Хаві.

"Так. На мене знову будуть злитися клуби, як це зробив спортивний директор Реал Сосьєдада. А ви мене запитуєте знову і знову. Ми говоримо про імена, які мають клуби - Субіменді та Кімміх. Йозуа - супертоп, який фантастично розуміє гру. Так, нам потрібна заміна Бускетсу найвищого рівня, адже йде футболіст, який був у стартовому складі протягом всього сезону. 

  Актуально: Барселона може обміняти Фаті або інших гравців на Кімміха

Це важливий лідер цієї Барселону, яка виграла Лігу та Суперкубок. Нам потрібен гравець високого рівня на цій позиції, інакше нам буде важко конкурувати наступного року. У Кімміха є контракт, але якщо є якісь відкриті двері, потрібно вести переговори з Баварією", - сказав Хаві.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Коли глибину падіння важко уявити Коли глибину падіння важко уявити 2372
Росіянин Карякін відмовився виступати на КС з шахів під нейтральним прапором Росіянин Карякін відмовився виступати на КС з шахів під нейтральним прапором 1528 1
Директор Олександрії: Можливо, це була таємниця, а Маркевич проговорився Директор Олександрії: Можливо, це була таємниця, а Маркевич проговорився 2257
Усик: Збираємо гроші, щоб заплатити Ф’юрі та побити його Усик: Збираємо гроші, щоб заплатити Ф’юрі та побити його 5220
Де можна побачити перший контракт Кличка Де можна побачити перший контракт Кличка 15521 2
9 років тому у Києві відкрили музей Кличків 9 років тому у Києві відкрили музей Кличків 3602
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 9412 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 71400
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 71095
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 56489
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 46828
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 17205 7