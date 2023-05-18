Барселона може обміняти Фаті або інших гравців на Кімміха

Сума трансферу може скласти близько 80 мільйонів євро

Джерело - AS.

Барселона серйозно налаштована підписати півзахисника Баварії Йозуа Кімміха.

Про це повідомляє AS.

Таке рішення викликано тим, що наприкінці сезону команду залишить Серхіо Бускетс.

Клуб таким чином хоче компенсувати втрату опорного хавбека.

Сума трансферу може скласти близько 80 мільйонів євро. Очікується, що Барса зменшить суму, включивши в угоду свого гравця.

Німецькому клубу можуть бути запропоновані Ніко Гонсалес, Сержиньйо Дест, Ферран Торрес або Ансумане Фаті.

Нагадаємо, Барселона може підписати бразильського півзахисника.

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