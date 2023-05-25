Леоненко назвав свого кандидата у збірну України

Відомий український тренер Микола Павлов міг очолити збірну України.

Про це розповів екснападник Динамо Віктор Леоненко в інтерв'ю Fanday.

"Чекаю Реброва на чолі збірної України? Щодо Реброва досі нічого не зрозуміло, офіційно-то ще не оголосили – все таємно і секретно. Якщо в нього не вийде приїхати з ОАЕ, то я хочу, щоб головним тренером збірної України призначили Миколу Петровича Павлова.

Мене до цієї думки спонукало інтерв'ю з Кварцяним, який після шести років відпочинку знову рветься в бій. Думаю, Петрович теж готовий. Багато хто просто не хоче тренувати збірну, тому що в нас немає яскравих футболістів, що й довели матчі 28-го туру УПЛ", – розповів Леоненко.