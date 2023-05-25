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Леоненко назвав свого кандидата у збірну України

Віктор Леоненко прокоментував кандидата на пост збірної України
Сьогодні 16:45 526 0
Леоненко назвав свого кандидата у збірну України
#Віктор Леоненко, #Микола Павлов, #Сергій Ребров

Джерело - fanday.net.

Відомий український тренер Микола Павлов міг очолити збірну України.

Про це розповів екснападник Динамо Віктор Леоненко в інтерв'ю Fanday.

"Чекаю Реброва на чолі збірної України? Щодо Реброва досі нічого не зрозуміло, офіційно-то ще не оголосили – все таємно і секретно. Якщо в нього не вийде приїхати з ОАЕ, то я хочу, щоб головним тренером збірної України призначили Миколу Петровича Павлова.

Мене до цієї думки спонукало інтерв'ю з Кварцяним, який після шести років відпочинку знову рветься в бій. Думаю, Петрович теж готовий. Багато хто просто не хоче тренувати збірну, тому що в нас немає яскравих футболістів, що й довели матчі 28-го туру УПЛ", – розповів Леоненко.

Раніше було названо дату, коли УАФ оголосить про призначення Реброва тренером збірної.

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