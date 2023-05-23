Названо дату, коли УАФ оголосить про призначення Реброва тренером збірної

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер еміратського Аль-Айна Сергій Ребров найближчим часом залишить арабський клуб та отримає нову роботу у футболі - посаду наставника національної збірної України.

Про це повідомляє ВЗбірна.

Очікується, що 30 травня Українська асоціація футболу офіційно оголосить про призначення Реброва.

Найближчої неділі, 28 травня, Ребров зіграє з Аль-Айном у фіналі Кубка ліги ОАЕ проти Аль-Шарджі, а вже через день має прибути в Україну.

Жодного плану Б у цьому випадку немає, максимум все може зміститися на один день, адже вже в понеділок, 5 червня, збірна України має зібратися на тижневий етап підготовки до кваліфікаційних матчів на Євро-2024 проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня).