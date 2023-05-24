Ротань: Гра Олександрії - це неповага до тренерського штабу

Гравці Олександрії провалили матч з Вересом у 28 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер Олександрії Руслан Ротань.

"Перші двадцять хвилин гра була в наших руках. Грали так, як домовлялися. Потім - це чистий провал. Я про це вже сказав футболістам. Вони мали б мати повагу до тренерського штабу, до клубу і викладатися на сто відсотків на полі. Так, як ми грали сьогодні - я в якості ветерана теж міг би вийти. І зіграв би не гірше.

Верес сьогодні бився за результат. 0:2 вони перевернули на 2:2. Я думаю, головний тренер рівнян має зробити їхній команді комплімент. Вони билися.

А наша гра сьогодні - це неповага до тренерського штабу. Це відношення гравців до своєї справи. Якщо вони не поважають тренерів - мають поважати хоча б футбол", – сказав Ротань.