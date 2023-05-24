Динамо впевнено переграло Колос у 28 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Динамо здобуло виїзну перемогу над Колосом у 28-у турі УПЛ.
Матч завершився з рахунком 0:3 на користь киян.
Чемпіонат України - УПЛ
28 тур, 24 травня
Колос - Динамо Київ 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 9 автогол Волинець, 0:2 - 68 Андрієвський, 0:3 - 90+3 Волошин
Склади команд:
Колос: Волинець, Ємець, Чоботенко, Чорноморець, Золотов, Богданов, Ільїн (Гусол 78), Болбат (Криворучко 65), Мякушко (Велетень 72), Оріховський, Безбородько (Попов 72)
Запасні: Фесюн, Пахолюк, Зозуля, Лисенко
Динамо: Бущан, Тимчик, Дячук (Боль 75), Сирота, Вівчаренко, Андрієвський (Шапаренко 68), Шепелєв (Сидорчук 59), Перріс, Буяльський, Кабаєв (Волошин, 59), Рамірес (Гармаш 75)
Запасні: Нещерет, Караваєв, Лонвейк, Царенко, Дубінчак, Рамадані
Попередження: Перріс 27, Оріховський 87, Вівчаренко 90, Буяльський 90+2
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