Шахтар укріпив лідерство у чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.

У матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги Зоря поступилась Шахтарю.

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь донецького клубу. Відрив рахунок у матчі Георгій Судаков вже на 5-й хвилині гри. У другій половині гри подвоїв перевагу "гірників" Артем Бондаренко, а на 83-й хвилині Келсі забив третій гол у ворота Зорі.

На 49-й хвилині гри арбітр вилучив захисника Зорі Ігора Снурніцина.

Завдяки перемозі "гірники" набрали 69 очок та очолюють турнірну таблицю УПЛ. Зоря із 61 балом займає третю сходинку.

Чемпіонат України - УПЛ

28 тур, 24 травня

Зоря - Шахтар 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 5 Судаков, 0:2 - 59 Бондаренко, 0:3 - 83 Келсі

Зоря: Сапутін, Імереков, Батагов, Бутко, Снурніцин, Вантух, Бражко (Дришлюк, 60), Шахов (Мишньов, 67), Булеца (Хахльов, 67), Антюх (Полегенько, 80), Русин (Сміян, 80).

Шахтар: Трубін, Бондар, Степаненко, Судаков (Назарина, 76), Зубков, Сікан (Келсі, 80), Криськів (Топалов, 76), Бондаренко, Матвієнко, Конопля (Гочолеішвілі, 76), Ракицький (Джурасек, 84).

Попередження: Шахов (32), Бражко (53).

Вилучення: Снурніцин (49).

Раніше Динамо впевнено переграло Колос, а Дніпро-1 сенсаційно поступився Ворсклі.

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