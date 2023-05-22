Колишній тренер Челсі Поттер може очолити Лестер влітку

Поттер може стати головним тренером "лисів"

Джерело - Football Insider.

Лестер планує звернутися до Грема Поттера з пропозицією стати наступним постійним головним тренером.

Про це повідомляє Football Insider.

Поттер є головним претендентом на цю посаду в Лестері, і клуб вийде з ним на зв'язок найближчим часом.

Дін Сміт, який замінив по ходу сезона Брендана Роджерса, не залишиться у клубі, навіть якщо Лестер уникне вильоту з АПЛ.

Нагадаємо, що Ніцца цікавиться екстренером Челсі.

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