Колишній тренер Челсі Поттер може очолити Лестер влітку

Джерело - Football Insider.
Лестер планує звернутися до Грема Поттера з пропозицією стати наступним постійним головним тренером.
Про це повідомляє Football Insider.
Поттер є головним претендентом на цю посаду в Лестері, і клуб вийде з ним на зв'язок найближчим часом.
Дін Сміт, який замінив по ходу сезона Брендана Роджерса, не залишиться у клубі, навіть якщо Лестер уникне вильоту з АПЛ.
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