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Ніцца цікавиться екстренером Челсі

Ніцца може змінити головного тренера
Сьогодні 13:55 220 0
Ніцца цікавиться екстренером Челсі
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ніцца, #Грем Поттер

Джерело - tribuna.com.

Колишній головний тренер Брайтона та Челсі Грем Поттер входить у сферу інтересів Ніцци.

Про це повідомляє Nice-Matin.

За даними джерела, спортивний директор INEOS (компанії, яка є володіє клубом) Дейв Брейлсфорд хоче бачити спеціаліста на посаді головного тренера.

Раніше Поттера звільнили з Челсі. Ніццу зараз тренує Дідьє Дігар. Він замінив Люсьєна Фавра, який був звільнений. Вказано, що Брейлсфор хоче, щоб команду тренував британець.

Раніше повідомлялося, що Ніцца може призначити головним тренером Фонсеку.

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