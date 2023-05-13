Ніцца цікавиться екстренером Челсі

Ніцца може змінити головного тренера

Колишній головний тренер Брайтона та Челсі Грем Поттер входить у сферу інтересів Ніцци.

Про це повідомляє Nice-Matin.

За даними джерела, спортивний директор INEOS (компанії, яка є володіє клубом) Дейв Брейлсфорд хоче бачити спеціаліста на посаді головного тренера.

Раніше Поттера звільнили з Челсі. Ніццу зараз тренує Дідьє Дігар. Він замінив Люсьєна Фавра, який був звільнений. Вказано, що Брейлсфор хоче, щоб команду тренував британець.

Раніше повідомлялося, що Ніцца може призначити головним тренером Фонсеку.