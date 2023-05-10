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Гвардіола пояснив нічию з Реалом

Гвардіола підбив підсумки першого півфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:10 219 0
Гвардіола пояснив нічию з Реалом
Фото - gettyimages
#Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - isport.ua.

Манчестер Сіті зміг відзначитися в той момент, коли суперник грав краще.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола.

"Коли ми були кращими на полі, забивав Реал. Коли кращим був Реал, забивали ми. Напружена гра. Іноді у нас були хороші моменти, а іноді було складно. Фінал протистояння пройде наступної середи перед нашими уболівальниками.

Актуально: Реал Мадрид - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Реал робив багато передач на лівий фланг, суперник хороший на цій частині поля, але потім нам вдалося забити фантастичний м'яч зусиллями Кевіна де Брюйне. Після цього у нас ще було кілька хороших моментів.

Вирушаємо в Манчестер і подивимося, де ми можемо ще додати. Сподіваюся, зможемо краще захищатися і краще атакувати.

Що стосується гри Голанда, то простір між центральними і крайніми захисниками був зайнятий. Йому довелося нелегко. Він добре рухався і мав моменти", - розповів Гвардіола.

Раніше Анчелотті оцінив нічию з Манчестер Сіті.

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