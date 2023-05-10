Анчелотті оцінив нічию з Манчестер Сіті

Реал зіграв хороший матч проти Манчестер Сіті у першому півфіналі Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Карло Анчелотті.

"Йшла цікава гра. Нам було важко у першому таймі, але у другому було набагато краще. Ми добре контролювали перебіг гри. Коли суперник довго володів м'ячем, ми під контролем тримали оборону, а потім, як тільки ми починали розігрувати м'яч, вже створювали йому проблеми.

У нас залишилися хороші враження. Ми змагалися, ми боролися. Можливо, ми навіть заслужили тут перемогу. Ми добре грали після пропущеного м'яча та створили кілька небезпечних моментів. Це напевно додасть нам впевненості перед грою у відповідь.

Часом важко здобути перемогу, навіть якщо ти її заслуговуєш. Але ми добре зіграли, я задоволений. Ми були зосереджені на контролі простору між лініями, намагалися не давати де Брейне та Гюндогану можливості користуватися вільними зонами. Кроос і Модрич дуже добре справлялися з цим завданням.

Щодо оборонних дій, ми грали добре. Рюдігер успішно діяв проти Голанда, а середня лінія все інше тримала під контролем. Зіграли добре, тож ми задоволені. На наступну гру ми маємо потужний настрій", - розповів Анчелотті.