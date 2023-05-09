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Реал Мадрид - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Вчора 23:59 1979 0
Реал Мадрид - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

9 травня мадридський Реал і Манчестер Сіті зіграли першу півфінальну гру Ліги чемпіонів-2022/23.

Матч відбувся в Мадриді на стадіоні Сантьяго Бернабеу й завершився внічию з рахунком 1:1.

Пряму трансляцію можна було переглянути на Volia TV. 

36' Вінісіус Жуніор (1:0)

67' Де Брюйне (1:1)

Огляд матчу

Матч-відповідь відбудеться 17 травня в Манчестері на стадіоні Етіхад.

У другому півфіналі зіграють міланські Інтер і Мілан. Перший матч відбудеться 10 травня, номінальними господарями будуть "россонері".

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