Скрипник: Програли Минаю, який більше хотів перемогти

Минай більше заслужив на перемогу в матчі з Ворсклою (2:0) у 25-у турі УПЛ.

Про це заявив головний тренер полтавців Віктор Скрипник.

"Виграла та команда, яка більше цього хотіла. А ми не зуміли показати те, що показували в декількох попередніх матчах. Не грали в атакувальний футбол. Минай вітаю з перемогою. Не згадаю якийсь наш шанс, після якого ми могли б забити.