Скрипник: Програли Минаю, який більше хотів перемогти

Минай більше заслужив на перемогу в матчі з Ворсклою (2:0) у 25-у турі УПЛ.
Про це заявив головний тренер полтавців Віктор Скрипник.
"Виграла та команда, яка більше цього хотіла. А ми не зуміли показати те, що показували в декількох попередніх матчах. Не грали в атакувальний футбол. Минай вітаю з перемогою. Не згадаю якийсь наш шанс, після якого ми могли б забити.
У першому таймі був вихід чотирьох проти двох – і це все. Налаштовувалися, що буде така гра, яку пропонує Минай: стандарти, компактний футбол, другий м’яч. Більшість відсотків з цього програвали. Все по справі. Програли команді, яка більше хотіла перемогти. Висновки зробимо й будемо рухатися далі", - підсумував Скрипник.