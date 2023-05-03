Шаран: У контракті Булези пункт про штраф у розмірі 200 тис доларів за вихід на поле проти Шахтаря

Захисник Миная Андрій Булеза, який належить Шахтарю, пропускав матч 24 туру УПЛ проти "гірників" через особливості договору оренди.

Про це розповів головний тренер закарпатського клубу Володимир Шаран.

“Учора спортивний директор сказав нам, що Булеза може грати. Ми його готували, награвали комбінації, відпрацьовували певні моменти на стандартах. Він і сам рвався в бій. Повторюся, нам сказали, що він має право грати.

З самого початку я був здивований, але про цю ситуацію я знав давно. Спортивний директор сказав відверто, що йому сказали, що з Шахтарем є домовленості до кінця цього чемпіонату й Булеза може грати проти них. А потім вчора ми випадково побачили договір і знайшли там пункт про штраф розміром в 200 тисяч доларів за вихід гравця на поле проти команди, з якої він орендований.

Почали виясняти що і до чого. А виявилося, що ніхто не знає. "Ми цим не займаємося", і "ми теж цим не займаємося". Всі за принципом "Моя хата скраю". Добре, що це трапилося до теорії. На теорії вже вирішили, що Трубочкін гратиме лінійного. Ось така ситуація. Одні команди дозволяють, а інші – ні. Це їхнє право", - відзначив Шаран.