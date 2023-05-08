Минай переграв Ворсклу у 25 турі УПЛ

Матч перервав безвиграшну серію з трьох матчів в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25-го туру УПЛ Минай вдома обіграв Ворсклу.

Матч завершився з рахунком 2:0. Рахунок у матчі був відкритим в кінцівці першого тайму - півзахисник господарів поля Сергій Петько скористався плутаниною у штрафному майданчику Ворскли. Наприкінці гри подвоїв перевагу Миная нападник Єгор Твердохліб.

Чемпіонат України - УПЛ

25 тур, 08 травня

Минай - Ворскла 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Петько, 2:0 - 90+4 Твердохліб

Минай: Бандура – Рогозинський (Гечев, 87), Нємчанінов, Мельник (Чуєв, 75), Ю. Кравчук, Гончар – Булеза, Петько (Шишка, 75), Вітенчук, Твердохліб – Вишневський (Коломоєць, 86).

Ворскла: Ісенко – Крупський, Кравець, Яворський (Черниш, 67), Пердута – Павлюк, Скляр – Кане (Лопес, 87), Олійник (Нестеренко, 67), Сефері – Степанюк.

Попередження: Мельник, 12, Шишка, 88 – Кравець, 15, Яворський, 41, Кане, 79, Крупський, 82

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