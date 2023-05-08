Сабах виділив мільйон євро на трансфер вінгера Шахтаря

Олексій Кащук може стати повноцінним гравцем Сабаха

Сабах веде переговори щодо повноцінного викупу вінгера Шахтаря Олексія Кащука.

Про це повідомляє Azerisport.

22-річний футболіст наразі виступає в чемпіонаті Азербайджану на правах оренди. Він забив 16 голів та віддав 9 асистів у 30 матчах сезону.

За даними джерела, Сабах пропонує за трансфер 1 мільйон євро. "Гірники" натомість вимагають на 500 тис більше.

Також інтерес до Кащука виявляє Легія та Вестерло, який готовий заплатити близько 2 млн євро.

Чинний контракт Олексія з Шахтарем розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, Траоре зазнав пошкодження в матчі з Олександрією.

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