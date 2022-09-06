Хавбек Шахтаря перейшов у Сабах

Хавбек Шахтаря продовжить кар'єру в Азербайджані

Джерело - sabahfc.

Сабах оголосив про перехід українського півзахисника Олексія Кащука, який має контракт із донецьким Шахтарем.

Про це повідомляє пресслжуба азербайджанського клубу.

Гравець виступатиме на правах оренди до кінця сезону.

22-річний Олексій Кащук влітку перебував у таборі донецької команди, брав участь у контрольних матчах, але в основній обоймі колективу не закріпився. Його контракт із "гірниками" діє до літа 2024 року.

За Сабах Кащук грав у другій частині попереднього сезону-2021/2022. Українець відіграв у 8 матчах, забив 2 голи, зробив 2 асисти.