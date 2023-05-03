Головне
Шахтар мінімально переграв Минай у 24 турі УПЛ
Сьогодні 14:49 597
Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA 125 у Франції
Сьогодні 18:39 653 1
Зоря дотиснула Верес у 24 турі УПЛ
Сьогодні 18:13 410
Чорноморець розгромив Колос у 24 турі УПЛ
Сьогодні 16:53 366
Зінченко – наша сила й слабкість: фани Арсенала суперечливо прокоментували гру українця в матчі з Челсі
Сьогодні 13:07 902
Призер Олімпіади підтримує політику Лукашенка щодо війни в Україні
Сьогодні 13:02 952
Усик став амбасадором збірної України
Сьогодні 12:31 365
Ембіід - MVP сезону НБА
Сьогодні 11:10 307
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 07:39 8528
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 00:13 3252
Прямі трансляції

Львів - Олександрія 0:1: огляд матчу

Огляд матчу Львів - Олександрія
Сьогодні 21:10 160 0
Львів - Олександрія 0:1: огляд матчу
#Олександрія, #ПФК Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Олександрія здобула мінімальну перемогу над Львовом у межах 24-го туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ

24 тур, 3 травня

ФК Львів - Олександрія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 12 Сігєєв

ФК Львів: Рибка, Кузик, Никитюк, Ігор, Сімінін, Алібеков (Вовкун 70), Мільченко, Богунов (Бугай,70), Мишенко, Бєляєв (Сасовський 70), Свржняк

Олександрія: Шевченко, Савченко, Бондаренко, Мірошниченко (Матюшенко 90), Ковалець, Третьяков, Сігєєв, Кожушко (Скорко 55), Копина, Михайленко (Мустафаєв, 70), Рибалка

Попередження: Сігеєв 9, Кузик 10, Мишенко 32, Михайленко 45, Мишенко 46, Кожушко 46, Мустафаєв 90+3

Вилучення: Мишенко 46 (друга жовта)

Раніше Шахтар мінімально переграв Минай, Чорноморець розгромив Колос, а Дніпро-1 декласував Металіст.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Хорватська модель Кнолль попозувала оголеною перед камерою Хорватська модель Кнолль попозувала оголеною перед камерою 1903
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 3252
Минай: На жаль, нам не зарахують очко за 1:1 з Шахтарем Минай: На жаль, нам не зарахують очко за 1:1 з Шахтарем 1205
Арсенал із Зінченком переміг Челсі з Мудриком у 34 турі АПЛ Арсенал із Зінченком переміг Челсі з Мудриком у 34 турі АПЛ 1091
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 8528
Зінченко розпочав 2 гольові атаки-близнючки Арсенала в матчі проти Челсі - ВІДЕО Зінченко розпочав 2 гольові атаки-близнючки Арсенала в матчі проти Челсі - ВІДЕО 3571
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 24940
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 35445
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4479
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 55147
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 18017
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 12132