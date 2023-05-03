Шахтар мінімально переграв Минай у 24 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Шахтар здобув мінімальну перемогу над Минаєм у межах 24-го туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Лассіна Траоре.
Наприкінці першої половини гри арбітр не зарахував гол Миная.
Чемпіонат України - УПЛ
24 тур, 3 травня
Шахтар - Минай 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 12 Траоре
Склади команд:
Шахтар: Трубін, Конопля, Бондар, Ракицький (Михайличенко, 71), Матвієнко, Степаненко, Бондаренко, Судаков (Назарина 90+1), Швед (Гочолеішвілі, 71), Зубков (Тотовицький, 62), Траоре (Келсі, 70)
Запасні: Шевченко, Пятов, Сікан, Джурасек, Топалов, Очеретько, Борячук
Минай: Бандура, Дмитрук, Нємчанінов, Мельник, Вітенчук, Кравчук (Байдал, 89), Рогозинський, Петько (Горін, 67), Твердохліб (Чуєв, 76), Коломоєць (Вишневський, 46), Трубочкін (Гечев, 76)
Запасні: Кемкін, Пеньков, Шишка, Паламар, Голуб
Попередження: Конопля 56, Бандура 64, Келсі 73, Вишневський 84
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!