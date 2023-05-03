Чорноморець розгромив Колос у 24 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Колос поступився Чорноморцю в межах 24-го туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 3:0 на користь одеситів.
Чемпіонат України - УПЛ
24 тур, 3 травня
Чорноморець - Колос 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 7 Бадібанга, 2:0 - 58 автогол Чоботенко, 3:0 - 71 Демченко
Склади команд:
Чорноморець: Паст, Брагару, Єрмаков, Салюк, Путря, Демченко (Політило 89), Васильєв, Кузик (Задоя 83), Алефіренко (Войтіховський 88), Авагімян (Гладкий 83), Бадібанга (Штогрін 82)
Запасні: Непогодов, Варакута, Білий, Селін, Черткоєв
Колос: Волинець, Чорноморець, Новак, Чоботенко, Кравченко, Мілько, Богданов (Ісаєнко 61), Болбат (Гусол 86), Оріовський, Ільїн (Велетень 86), Лисенко (Попов 60)
Запасні: Маханьков, Фесюн, Зозуля, Золотов, Ємець, Криворучко
Попередження: Чоботенко 27, Кузик 36
Вилучення: Ісаєнко 78
Раніше Шахтар мінімально переграв Минай.
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