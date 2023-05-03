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Чорноморець розгромив Колос у 24 турі УПЛ

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Чорноморець розгромив Колос у 24 турі УПЛ
#Колос, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Колос поступився Чорноморцю в межах 24-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 3:0 на користь одеситів.

Чемпіонат України - УПЛ
24 тур, 3 травня

Чорноморець - Колос 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Бадібанга, 2:0 - 58 автогол Чоботенко, 3:0 - 71 Демченко

Склади команд:

Чорноморець: Паст, Брагару, Єрмаков, Салюк, Путря, Демченко (Політило 89), Васильєв, Кузик (Задоя 83), Алефіренко (Войтіховський 88), Авагімян (Гладкий 83), Бадібанга (Штогрін 82)

Запасні: Непогодов, Варакута, Білий, Селін, Черткоєв

Колос: Волинець, Чорноморець, Новак, Чоботенко, Кравченко, Мілько, Богданов (Ісаєнко 61), Болбат (Гусол 86), Оріовський, Ільїн (Велетень 86), Лисенко (Попов 60)

Запасні: Маханьков, Фесюн, Зозуля, Золотов, Ємець, Криворучко

Попередження: Чоботенко 27, Кузик 36

Вилучення: Ісаєнко 78

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