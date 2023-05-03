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Дніпро-1 декласував Металіст у 24 турі УПЛ

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Дніпро-1 декласував Металіст у 24 турі УПЛ
#Металіст, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 здобув розгромну перемогу над Металістом у межах 24-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 5:0.

Чемпіонат України - УПЛ
24 тур, 3 жовтня

Дніпро-1 - Металіст 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 33 Пеглоу, 2:0 - 40 Пеглоу, 3:0 - 43 Гуцуляк, 4:0 - 76 Підлепенець, 5:0 - 90+4 Пеглоу

Склади команд:

Дніпро-1: Рибак, Матарріта (Рубчинський 59), Сарапій, Адамюк, Хайнер (Лучкевич 79) Танковський, Пеглоу, Когут (Назаренко 59), Піхальонок (Танчик 64), Гуцуляк (Підлепенець 64), Довбик.

Запасні: Макс Валеф, Кінарейкін, Гомес, Сваток, Є. Пасіч, Бабенко.

Металіст: Костик, Ніколишин (Дігтярь 64), Паті, Ралюченко, Шамич (Мизюк 46), Чідомере, Панасенко (Синчук 78), Чайковський (Самуел 35), Багачанський, Прядун (Рязанцев, 46), Наумець.

Запасні: Єрмолов, Шумілов, Порох, Коррал, Картушов, Демченко.

Напередодні Шахтар мінімально переграв Минай.

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