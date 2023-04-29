Шевченко - Зінченку: Ми тут, щоб продемонструвати світу, що відчувають українці

Шевченко розповів про допомогу Україні

Джерело - The Guardian.

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко та захисник Арсенала Олександр Зінченко готують щось з проєктом Football for Ukraine, щоб отримати допомогу для українських людей

Про це Шевченко розповів The Guardian.

"Ми вже працюємо над багатьма різними проєктами разом із Зінченком. Зараз готуємо щось велике з проєктом Football for Ukraine, щоб отримати допомогу для українських людей. У нас вже є проєкт в Ірпені разом з UNITED24. Ми зібрали кошти на відбудування футбольного стадіону. Думаю, вплив спорту дуже важливий. Це може дати щось інше людям, допомогти їм хоч на трохи втекти від війни.

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Зінченко був неймовірним. Я дуже пишаюся ним, тому що він молодий та має молоду сім’ю з дитиною, однак він так багато підтримує Україну. Він не лише збирає кошти, а й голосно говорить про Україну. Він залишився таким сильним.

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Коли розмовляємо, то я кажу йому: "Не стримуй емоції, дай їм волю. Немає що стримувати. Ми повинні показати правду. Ми тут, щоб продемонструвати світу, що відчувають українські люди". Це було важко для всіх, однак кожного разу, коли ми розмовляємо, я нагадую йому: "Ми повинні бути набагато сильнішими. Повинні допомогти нашим людям в Україні, бо вони нас потребують. Повинні привертати увагу до війни".

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Я тепер набагато сильніший. Я знаю, що ми повинні триматися. На початку війни та у перші місяці у мене було багато важких справ. Проте я не можу скаржитись, тому що знаю, що на передовій солдати стикаються багато з чим, а сім’ї в Україні повинні евакуюватися з небезпечних територій, куди прилітали ракети.

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Ми пройшли крізь неймовірний рік, зима була дуже складною. Під час першого великого блекауту в Україні я був там, у Києві. Але ми захищаємо нашу країну та це дає нам силу. Ми знаємо, що весь демократичний світ – за нас. Однак це хороший момент для мене нагадати кожному, що війна триває", – сказав Шевченко.

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