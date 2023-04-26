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Манчестер Сіті розгромив Арсенал Зінченка, Челсі з Мудриком поступився Брентфорду: результати 33 туру АПЛ

Результати 33 туру АПЛ
Вчора 23:59 209 0
Манчестер Сіті розгромив Арсенал Зінченка, Челсі з Мудриком поступився Брентфорду: результати 33 туру АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ
33 тур, 26 квітня

Ноттінгем - Брайтон 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 38 Буонанотте, 1:1 - 45+3 Гросс (автогол), 2:1 - 69 Данілу, 3:1 - 90+1 Гіббс-Вайт (пен)

Вест Гем - Ліверпуль 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 12 Лукас, 1:1 - 18 Гакпо, 1:2 - 67 Матіп

Челсі - Брентфорд 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Аспілікуета (автогол), 0:2 - 78 Мбемо

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик вийшов на поле на початку другої половини гри.

Манчестер Сіті - Арсенал 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Де Брейне, 2:0 - 45+1 Стоунс, 3:0 - 54 Де Брейне, 3:1 - 86 Холдінг, 4:1 - 90+5 Голанд

Український захисник Арсенала Олександра Зінченко відіграв повний матч.

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