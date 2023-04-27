Зінченко, ти плачеш зараз: фанати Арсенала та Ман Сіті поглузували з українця після матчу АПЛ

Олександр провів на полі всі 90+ хвилин

Джерело - Чемпіон.

У межах 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті приймав Арсенал нашого Олександра Зінченка. Гра для українця та його команди відразу пішла не за планом

Вже на 7-й хвилині Кевін Де Брюйне нагадав "гунерам", хто господар поля, забивши шикарний гол у ворота Аарона Рамсдейла. І далі все, як по маслу… "Містяни" домінували на полі та в підсумку забили 4 голи. Арсенал у відповідь зміг лише раз відзначитись у воротах суперника.

Звісно, вболівальники лондонців були розчаровані результатом, а свого улюбленця – Зінченка – навіть не мали права лишити без уваги. Фани переважно з гумором прийняли поразку, тому пропонуємо до перегляду коментарі та меми, створені в інтернеті.

Огляд твіттера

"Зінченко, коли побачив, що фанати Манчестер Сіті роблять Познань (святкування на трибунах, коли вболівальники, обійнявшись, стрибають спиною до поля - ред.)"

"Вони називали Зінченка "U CRYnian/ти плачеш зараз?" (співзвучне з "Ukrainian" - ред.). Добраніч"

"Зінченко, ніхто не слухає тебе, як щодо твого захисту?"

"Зінченко та Габріел Жезус питають себе, навіщо вони покинули Манчестер Сіті заради Арсенала"

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"Зінченко б зрозумів ці сльози"

"Шоу набагато кращий за Зінченка, вони навіть поряд не стояли"

"Закрийте рота, він тягне нашу систему і Зінченко найкраще грає на фланзі. Не хочу нічого чути"

Матч завершився з рахунком 4:1 на користь господарів. Сіті відстає від Арсенала на 2 очки, проте ще має в запасі два матчі. Боротьба за титул триває…

Нагадаємо, нещодавно Зінченко провів свій 100-й поєдинок в АПЛ. З цієї нагоди ми вирішили оцінити виступи Олександра як явище, озираючись на вже подолану дистанцію.

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