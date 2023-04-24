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Вацко: Суркіси не бачать Шовковського майбутнім головним тренером

Віктор Вацко прокоментував рішення Динамо тимчасово довірити роботу з командою Олександру Шовковському.
Сьогодні 16:55 364 0
Вацко: Суркіси не бачать Шовковського майбутнім головним тренером
#Григорій Суркіс, #Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Ігор Суркіс, #Олександр Шовковський

Джерело - Чемпіон.

Виконуючи обов'язки головного тренера Динамо Олександр Шовковський не має довіри у керівництва клубу.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко.

"Мені кулуарно кілька людей розповідало, що брати Суркіси не бачать Шовковського майбутнім головним тренером "Динамо". Я свічку не тримав, переповідаю кулуарщину.

З одного боку не бачать Шовковського майбутнім головним тренером Динамо, а з іншого саме його призначають фактично виконувачем обов’язків", – сказав Вацко.

Нагадаємо, головний тренер Динамо Мірча Луческу, не чекаючи закінчення сезону, має намір зробити операцію

У румуна розвинувся коксартроз, хронічне захворювання, що проявляється ураженням кульшового суглоба.

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