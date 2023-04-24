Вацко: Суркіси не бачать Шовковського майбутнім головним тренером

Виконуючи обов'язки головного тренера Динамо Олександр Шовковський не має довіри у керівництва клубу.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко.

"Мені кулуарно кілька людей розповідало, що брати Суркіси не бачать Шовковського майбутнім головним тренером "Динамо". Я свічку не тримав, переповідаю кулуарщину.

З одного боку не бачать Шовковського майбутнім головним тренером Динамо, а з іншого саме його призначають фактично виконувачем обов’язків", – сказав Вацко.