Вацко: Суркіси не бачать Шовковського майбутнім головним тренером

Джерело - Чемпіон.
Виконуючи обов'язки головного тренера Динамо Олександр Шовковський не має довіри у керівництва клубу.
Про це розповів журналіст Віктор Вацко.
"Мені кулуарно кілька людей розповідало, що брати Суркіси не бачать Шовковського майбутнім головним тренером "Динамо". Я свічку не тримав, переповідаю кулуарщину.
З одного боку не бачать Шовковського майбутнім головним тренером Динамо, а з іншого саме його призначають фактично виконувачем обов’язків", – сказав Вацко.
Нагадаємо, головний тренер Динамо Мірча Луческу, не чекаючи закінчення сезону, має намір зробити операцію.
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