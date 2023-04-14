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Луческу: Мені доведеться зробити операцію

Мірча Луческу прокоментував стан свого здоров'я
Сьогодні 20:52 416 0
Луческу: Мені доведеться зробити операцію
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - fcdynamo.com.

Головному тренеру Динамо Мірчі Луческу необхідна операція.

Про це розповів сам румунський фахівець.

"Питання не у тому, як я почуваюся, розмова не про це. Як я вже казав, мені потрібно зробити операцію з приводу коксартрозу. Ми обговоримо це з президентом та побачимо, що буде далі.

Проблема у тому, що мені прийдеться зробити цю операцію, я не можу і не хочу продовжувати працювати із сильним болем", - відзначив Луческу.

Раніше була інформація, що румунському фахівцю стало зле після гри з Минаєм 8 квітня. Була ймовірність, що Луческу пропустить найближчі зустрічі киян.

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