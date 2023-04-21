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Луческу прооперують після матчу з Шахтарем

Проблеми зі здоров'ям у Мірчі Луческу виявилися серйознішими, ніж могло здатися спочатку.
Сьогодні 12:10 645 1
Луческу прооперують після матчу з Шахтарем
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу, не чекаючи закінчення сезону, має намір зробити операцію.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

"Луческу на порозі складної операції, потім непроста реабілітація. Наскільки я зрозумів, не чекатимуть закінчення сезону, а найближчим часом тренера Динамо буде прооперовано. Але зараз для Луческу дуже важливий матч із Шахтарем", – сказав Циганик.

Нагадаємо, Динамо прийме остаточне рішення щодо Луческу після матчу з Шахтарем.

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