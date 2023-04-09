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Луческу: У мене розвинувся коксартроз, поки зможу - працюватиму

Тренер Динамо має проблеми зі здоров'ям
Сьогодні 13:19 239 0
Луческу: У мене розвинувся коксартроз, поки зможу - працюватиму
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - Orange Sport.

У головного тренера Динамо Мірчі Луческу розвинувся коксартроз, хронічне захворювання, що проявляється ураженням кульшового суглоба.

Про це румун розповів порталу Orange Sport.

"Коли ми виступали в єврокубках, то постійно їздили автобусами - по 10 годин за одну подорож. А я в той час працював 7-8 годин на добу. Як наслідок, у мене розвинувся коксартроз. Поки зможу - працюватиму. Але в іншому випадку доведеться зробити операцію".

  Луческу: Ми створюємо молоду команду, нам треба час

"Було б добре, якщо вдасться зробити операцію, але залишитися з командою. Врешті-решт, у мене поки немає думок піти з футболу", - зазначив Луческу.

Раніше голи Царенка та Ваната принесли Динамо перемогу над Минаєм.

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