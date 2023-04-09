Луческу: У мене розвинувся коксартроз, поки зможу - працюватиму

У головного тренера Динамо Мірчі Луческу розвинувся коксартроз, хронічне захворювання, що проявляється ураженням кульшового суглоба.

Про це румун розповів порталу Orange Sport.

"Коли ми виступали в єврокубках, то постійно їздили автобусами - по 10 годин за одну подорож. А я в той час працював 7-8 годин на добу. Як наслідок, у мене розвинувся коксартроз. Поки зможу - працюватиму. Але в іншому випадку доведеться зробити операцію".