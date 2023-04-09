Луческу: У мене розвинувся коксартроз, поки зможу - працюватиму

Джерело - Orange Sport.
У головного тренера Динамо Мірчі Луческу розвинувся коксартроз, хронічне захворювання, що проявляється ураженням кульшового суглоба.
Про це румун розповів порталу Orange Sport.
"Коли ми виступали в єврокубках, то постійно їздили автобусами - по 10 годин за одну подорож. А я в той час працював 7-8 годин на добу. Як наслідок, у мене розвинувся коксартроз. Поки зможу - працюватиму. Але в іншому випадку доведеться зробити операцію".
Луческу: Ми створюємо молоду команду, нам треба час
"Було б добре, якщо вдасться зробити операцію, але залишитися з командою. Врешті-решт, у мене поки немає думок піти з футболу", - зазначив Луческу.
Раніше голи Царенка та Ваната принесли Динамо перемогу над Минаєм.