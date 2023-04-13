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ФА не каратиме арбітра, який вдарив Робертсона ліктем

Шотландець у тому епізоді отримав жовту картку за суперечки
Вчора 23:36 212 0
ФА не каратиме арбітра, який вдарив Робертсона ліктем
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль, #Робертсон

Джерело - Чемпіон.

Футбольна асоціація Англії виступила із заявою щодо можливих дисциплінарних заходів для арбітра Константіноса Хатцідакіса, який ліктем відмахнувся від захисника Ліверпуля Ендрю Робертсона.

Про це повідомляє журналіст Джеймс Пірс.

"Ми вивчили всі докази, які пов’язані з інцидентом. Ми не будемо приймати жодних подальших дій", - йдеться у повідомленні.

Сам Хатцідакіс розмовляв з Робертсоном. Він попросив вибачення та пояснив, що прибирав руку, не маючи наміру контактувати з обличчям футболіста.

Шотландець у тому епізоді отримав жовту картку за суперечки.

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