ФА не каратиме арбітра, який вдарив Робертсона ліктем

Футбольна асоціація Англії виступила із заявою щодо можливих дисциплінарних заходів для арбітра Константіноса Хатцідакіса, який ліктем відмахнувся від захисника Ліверпуля Ендрю Робертсона.

Про це повідомляє журналіст Джеймс Пірс.

Сам Хатцідакіс розмовляв з Робертсоном. Він попросив вибачення та пояснив, що прибирав руку, не маючи наміру контактувати з обличчям футболіста.

Шотландець у тому епізоді отримав жовту картку за суперечки.

From the FA: "We have thoroughly reviewed all of the evidence in relation to the recent incident at Anfield involving the Liverpool defender Andrew Robertson and match official Constantine Hatzidakis, and we will be taking no further action."