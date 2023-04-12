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Йовичевич: Шахтар не має права на помилку

Ігор Йовичевич прокоментував гру команди у матчі проти Львова
Сьогодні 20:27 220 0
Йовичевич: Шахтар не має права на помилку
#Йовичевич, #ПФК Львів, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар показав характер у перенесеному матчі 6 туру УПЛ проти Львова.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Ігор Йовичевич.

"Уже третій матч поспіль ми маємо таку проблемну ситуацію з реалізацією. Дійсно, створюємо набагато більше моментів, ніж забиваємо. Наприкінці чемпіонату, коли б’єшся за титул, ціна кожної перемоги стає більш вагомою та значущою. Це той шлях, що команда мусить пройти. Маємо зробити висновки щодо емоційної стабільності та рівноваги, бо коли матч триває 95 хвилин, мусиш тримати все під контролем, не поспішати, поважати певні процеси, які ми тренуємо. І коли це не порушується, тоді виходить красивіша гра. Але час від часу, коли рахунок не на нашу користь, ми трохи поспішаємо. І я вже не раз про це казав, що тут і молодість, і той фактор, що вперше багато гравців перебувають у такій стресовій ситуації. Бо граємо за чемпіонство, отже, кожен матч для нас важливий і ми не маємо правила на помилку. Розуміємо, що нічия для нас – як поразка, і з цим знанням граємо.

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Одна з ознак цієї команди – характер, який показуємо впродовж останніх вісьмох місяців. Ми б’ємося до кінця, віримо до кінця, і такий результат, як сьогодні, з перемогою на останніх секундах – винагорода за наполегливість команди й характер. Мене це дуже тішить. Немає маленьких перемог. Якби Львів так грав кожен матч, то не був би на останньому місці.

Якщо вони ускладнили нам гру, а в минулому турі Дніпру-1 могли забити тричі ще в першому таймі, забили два голи у другому таймі, то ми говоримо про команду, яка, особливо з новим тренером, дає свої плоди. І дійсно важко грати з ними. Тому будемо відновлюватися й робити висновки щодо сьогоднішньої гри, бо в неділю знову важкий бій. І ми повинні бути до цього готові.

У першому таймі ми взагалі не фолили – я не пам’ятаю жодного фолу. І вони нас тут перебили. У другому таймі згадали, що жорсткість є невід’ємною частиною гри, де ти через єдиноборства просто просуваєшся вперед і живеш на їхній половині поля. Тому так і сталося, що була навала, винагородою за яку став гол. І Кевін Келсі ще раз показав, що, попри молодість, має щось особливе й вирішує матчі. Це дуже важливо. Але компонента командного духу мене дуже тішить", - відзначив Йовичевич.

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