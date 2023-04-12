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Шахтар вирвав перемогу у Львова у 6 турі УПЛ

Кевін Келсі приніс перемогу "гірникам", забивши на 95-й хвилині матчу
Сьогодні 15:56 584 0
Шахтар вирвав перемогу у Львова у 6 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Шахтар здобув мінімальну перемогу над Львовом у межах перенесеного матчу 6-го туру УПЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 1:2.

Кевін Келсі приніс перемогу "гірникам", забивши на 95-й хвилині матчу

Чемпіонат України - УПЛ
6 тур, 12 квітня

ФК Львів - Шахтар 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 автогол Гочолейшвілі, 1:1 - 61 Судаков, 1:2 - 90+5 Келсі

Склади команд:

ФК Львів: Юрчук, Кузик, Дитятьєв, Габріель, Грисьо, Алібеков (Никитюк 84), Свржняк (Мишенко 67), Бєляєв, Мильченко, Богунов, Бугай (Сасовський 78).

Запасні: Рибка, Ольховий, Есеола, Гільєрме, Вовкун, Р. Михайлів, В. Михайлів, Сімінін.

Шахтар: Трубін, Топалов, Ракіцький, Матвієнко, Гочолеішвілі, Степаненко, Криськів (Очеретько 27, Келсі 71), Тотовицький (Борячук 83), Бондаренко, Судаков, Траоре (Сікан 82).

Запасні: Пузанков, Пятов, Тейлор, Конопля, Фарина, Назарина, Тоіров, Корнієнко.

Жовті картки: Степаненко 64, Матвієнко 66

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