Степаненко: Зробимо все, щоб допомогти Ротаню та збірній України

Перше тренування збірної України під керівництвом Руслана Ротаня було направлене на те, щоб ті, хто грали на вихідних, відновилися.

Про це заявив півзахисник збірної України Тарас Степаненко.

"З багатьма хлопцями довго не бачилися, тому вчора довго сиділи й розмовляли. Завжди радий бути у збірній та зустрічати друзів, що поспілкуватися та дізнатися, як справи.

У Брентфорда дуже європейська база. Невелика, але є поля та фітнес - те, що потрібно для футболу. Ми зараз багато подорожуємо з Шахтарем, а у клубу АПЛ база в дуже хорошому місці. Ми дуже задоволені. Для цієї пори року гарний газон, а в УПЛ гарні поля - раз-два й закінчилися. Не можу сказати, що поле ідеальне, але десь на 7 балів з 10.

Перше тренування під керівництвом Ротаня було направлене на те, щоб ті, хто грали на вихідних, відновилися. Тим більше у нас була така довга дорога. А хлопці, які мали менше ігрової практики, пограли в футбол. Також були тактичні завдання.

Треба підготувати команду, а часу мало, тому теорія буде насиченою. Потрібно згуртувати колектив після довгої перерви та втілити на полі своє бачення футболу.

Ротань - активний тренер? Авжеж. Він молодий та енергійний хлопець, який багато років грав у футбол, а зараз перейшов на тренерську роботу та має свій досвід. Він розуміє, що є тренером національної команди. Розуміє, яка відповідальність на ньому. Тому він живе футболом, живе цією грою.

А ми, весь склад збірної, готові допомогти йому. Деякі гравці травмовані, але все одно прилетіли підтримати. Всі, хто тут знаходиться, будуть робити все, щоб допомогти Руслану Петровича та збірній здобути гарний результат", - сказав Степаненко.