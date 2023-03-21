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Забарний залишив розташування збірної України

Сьогодні 19:39 297 0
Лікування Забарного триває восьмий тиждень
Забарний залишив розташування збірної України
#Ілля Забарний

Джерело - УАФ.

Збірна України провела перше тренування в Лондоні в рамках підготовки до стартового матчу відбору Євро-2024 проти Англії.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У занятті взяли участь усі гравці, викликані на збір, за винятком Іллі Забарного.

20-річний українець прибув до розташування національної команди 20 березня, але медики Борнмута та збірної України вирішили дати гравцю повноцінно завершити процес реабілітації після комбінованої травми зв’язок гомілкостопу. Відтак він залишив розташування національної команди, зважаючи на ризик отримання повторного ушкодження.

Лікування Забарного триває восьмий тиждень, є позитивна динаміка відновлення, однак нинішні кондиції не дозволяють йому зіграти на високому рівні.

Андрій Ярмоленко поки що тренується індивідуально. Лікарі уважно спостерігають за капітаном, рішення щодо його участі у зустрічі з Англією буде ухвалено пізніше.

Вранці 22 березня збірники знову матимуть тренування на полі бази Брентфорда.

Матч Англія - Україна пройде 26 березня.

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