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Поворознюк віддав на ЗСУ машину сина, якого зупинили п’яним

Вчора 22:43 241 0
Поворознюк розповів, що передав машину сина на ЗСУ
Поворознюк віддав на ЗСУ машину сина, якого зупинили п’яним
#Інгулець, #Олександр Поворознюк

Джерело - Чемпіон.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк передав на армію авто, на якому п’яним зупинили його сина.

Про це він розповів на власному Ютуб-каналі.

"Чогось досягти у цьому життя можна лише шляхом справедливості. Знаю, що через свою доброту я дуже багато страждаю. Але змінити себе не можу, бо таким мене виховали батьки. Не можу, коли за мене когось карають. Отаке виховання у мене було. Можливо, звідти й пішло таке відчуття справедливості, що все повинно бути по-правильному".

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"Приклад з сьогодення, коли мого сина зупинили п’яним під час війни. Я сам викликав ДАІ, сказав оформити за п’янку, а машину віддав на ЗСУ. Вважаю, що це той вчинок, який вартий уваги. Якщо ти правильно живеш і завжди говориш правду, то на душі легше. Що, я не міг би заховати десь ці судимості, що в мене є? Заплатити гроші? Ну є ж "бабки". З гуглу стерли б. Як це Янукович зробив".

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"Він навіть прибирав тих людей, хто з ним у в’язниці сидів, щоб ніхто ніколи не довів, що він там був. Але я пишаюся тим, що в мене було у минулому. Без минулого, яке ти пережив, ніколи не буде сьогодення. Але треба робити правильні висновки", – сказав Поворознюк.

Раніше Олександр Поворознюк заспівав пісню, мелодією до якої стала композиція російського виконавця міхаіла круга, який був відомий своїм тюремним репертуаром.

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