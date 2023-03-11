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Гордон запропонував Поворознюку забути про конфлікт? Президент Інгульця записав відповідь - ВІДЕО

Сьогодні 17:45 Андрій Дунець 481 0
Несподіваний поворот у резонансній історії
Гордон запропонував Поворознюку забути про конфлікт? Президент Інгульця записав відповідь - ВІДЕО
#Гордон, #Олександр Поворознюк

Джерело - Олександр Поворознюк.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк повідомив, що люди Дмитра Гордона запропонували йому "зам'яти" публічний конфлікт із відомим блогером.

"...І вони почали мені розповідати, що час закінчувати з Дмитром Іллічем цю всю "канітєнь". Типу, давайте потиснете один одному руки, даси інтерв'ю і забули цю тему", - сказав, зокрема, Поворознюк у свіжому відео на своєму ютуб-каналі.

Повна промова Поворознюка

Нагадаємо, нещодавно Поворознюк подав у суд на Гордона після тривалого публічного обміну звинуваченнями.

Гордон: Поворознюк – вбивця

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