Несподіваний поворот у резонансній історії

Джерело - Олександр Поворознюк.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк повідомив, що люди Дмитра Гордона запропонували йому "зам'яти" публічний конфлікт із відомим блогером.

"...І вони почали мені розповідати, що час закінчувати з Дмитром Іллічем цю всю "канітєнь". Типу, давайте потиснете один одному руки, даси інтерв'ю і забули цю тему", - сказав, зокрема, Поворознюк у свіжому відео на своєму ютуб-каналі.

Повна промова Поворознюка

Нагадаємо, нещодавно Поворознюк подав у суд на Гордона після тривалого публічного обміну звинуваченнями.

Гордон: Поворознюк – вбивця

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua